«Ахмат» объявил о назначении Станислава Черчесова главным тренером команды

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» назначил Станислава Черчесова на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом рассчитано на три года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Станислав Черчесов руководил «Тереком» (в 2017 году клуб был переименован в «Ахмат» в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова) с 2011 по 2013 год. В сезоне-2012/13 команда заняла восьмое место в чемпионате России.

Накануне «Ахмат» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Александром Сторожуком, под руководством которого команда потерпела четыре поражения в четырех матчах.

С 2016 по 2021 год Черчесов занимал пост главного тренера сборной России. Национальная команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, где уступила хорватам. Черчесов покинул сборную после неудачного чемпионата Европы 2021 года. Последним местом работы специалиста на клубном уровне был венгерский «Ференцварош» (2021–2023), с которым он дважды выиграл чемпионат страны (2022, 2023).

Таисия Орлова