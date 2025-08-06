МККК получил 146 тыс. обращений о пропавших без вести гражданах РФ и Украины
Международный комитет Красного Креста (МККК) с марта 2022 года принял 146 тыс. запросов о розыске пропавших без вести во время российско-украинского конфликта (с обеих сторон).
Согласно сообщению организации, за указанный период сотрудники МККК передали 14,4 тыс. семей данные о местонахождении пропавших родных. Они также передали 19,5 тыс. сообщений от военнопленных семьям и обратно.
Подробнее о работе комитета — в интервью директора управления МККК по оперативной деятельности Ясмин Пра-Дессимо «Ъ».