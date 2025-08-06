Библиотека Белинского выпустила каталог книг, изданных в Свердловске в годы ВОВ

Свердловская областная универсальная научная библиотека имени Белинского издала каталог «Свердловская книга: 1941-1945», сообщила пресс-служба библиотеки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба библиотеки Белинского Фото: Пресс-служба библиотеки Белинского

В нем собрана информация о книгах, изданных в Свердловске в период Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). В каталоге 1060 библиографических записей, 628 книг из списка хранятся в фондах библиотеки.

Во время Великой Отечественной войны Свердловск стал одним из ключевых центров тыла. В нем работали местные издательства — «Свердлгиз», Уральское отделение АН СССР, издательство железной дороги имени Кагановича, а также эвакуированные из Москвы и Ленинграда «Машгиз», «Металлургиздат», «Воениздат», «Гостехиздат и другие.

Сборник оформлен по хронологическому принципу с внутренним тематическим делением. Среди издаваемых авторов в годы войны были: Алексей Толстой, Константин Симонов, Павел Бажов, Долорес Ибаррури, Агния Барто, Сергей Михалков, Федор Гладков, Борис Рябинин. Уделялось внимание классической русской и зарубежной литературе.

Издания тех лет отличались лаконичным оформлением, дешевой бумагой и малым форматов, но отражали мощную мобилизационную риторику: «В рукопашной схватке бей и коли по-суворовски!», «Стахановские методы работы», «Больше металла! Больше оружия!», «Героическим трудом на заводах, в шахтах и на полях обеспечим Победу Красной Армии!».

«Каталог "Свердловская книга: 1941–1945" — уникальная возможность заглянуть в историю нашего региона в период Великой Отечественной войны, Это издание станет важным источником для исследователей, преподавателей, студентов и всех интересующихся военной историей и культурой Уральского региона»,— отметила директор библиотеки Белинского Ольга Титова.

Полина Бабинцева