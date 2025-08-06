Встреча Путина и Уиткоффа длилась три часа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели трехчасовые переговоры в Кремле. Об этом сообщают госагентства со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Никаких подробностей пока не приводится. Через два дня истекает ультиматум президента США Дональда Трампа. Если конфликт на Украине к этому сроку не будет урегулирован, он пообещал ввести санкции против России, а в отношении ее торговых партнеров 100-процентные пошлины.

Перед встречей с президентом господин Уиткофф встретился с его спецпредставителем Кириллом Дмитриевым. Они прогулялись по парку «Зарядье». После завершения переговоров президента со спецпосланником господин Дмитриев написал в соцсети X: «Диалог восторжествует».