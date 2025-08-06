Reuters: ЛУКОЙЛ создал в Дубае новую структуру для торговли нефтью

Litasco Middle East DMCC, торговое подразделение российского ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH), переводит бизнес в недавно созданную компанию со штаб-квартирой в Дубае, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их данным, Alghaf Marine DMCC была зарегистрирована в Дубае 31 декабря 2024 года.

Первоначально компания регистрировалась для работы с морскими грузоперевозками. Она получила лицензию на торговлю нефтью 15 мая 2025-го. Эта лицензия разрешает продажу за рубежом нефтепродуктов, смазочных материалов и сырой нефти, а также оборудования и запчастей для нефтегазовых месторождений.

Высокопоставленный источник Reuters заявил, что весь торговый бизнес подразделения вскоре перенесут в Alghaf. Источник в сфере судоходства сказал, что компания уже «приняла активное участие» в некоторых недавних поставках — в том числе топлива, отгруженного в Россию. ЛУКОЙЛ отказался комментировать информацию.

В мае Евросоюз (ЕС) включил в санкционный список судоходную компанию Eiger Shipping DMCC. Она, по данным Financial Times, принадлежит Litasco Middle East DMCC. Сам трейдер Litasco под западные санкции пока не подпадал. Bloomberg сообщал, что ЕС рассматривал возможность включения в 17-й пакет санкций и Litasco Middle East, но в окончательный список компания не вошла. Великобритания ввела санкции в отношении Rhodania Shipping SA, которой, по данным сервиса Northdata, владеет Litasco.