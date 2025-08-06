Отгрузка продукции в Башкирии в первом полугодии уменьшилась на 12,5 млрд рублей

В первом полугодии промышленность Башкирии отгрузила продукции, а также выполнила работы и услуги на 1,32 трлн руб., говорится в отчете Башстата. По сравнению с январем-июнем прошлого года, результат оказался ниже на 0,7% (без учета инфляции).

В денежном выражении объемы добычи полезных ископаемых в первой половине этого года достигли лишь 88% от прошлогодних значений, составив около 220,3 млрд руб. В коммунальной сфере показатель составил чуть менее 15,2 млрд руб., что на 0,5% меньше уровня января-июня 2024 года.

Номинальный рост продемонстрировали две отрасли — обрабатывающие производства (на 2%, результат — 975,8 млрд руб.) и энергетика (на 2,6%, результат — 107,2 млрд руб.).

Среди обрабатывающих производств лучшую динамику показали такие сферы, как ремонт и монтаж машин и оборудования (рост 83,2%, объем — 18,5 млрд руб.), полиграфическая деятельность (33%, 875 млн руб.) и производство одежды (30,2%, 8,3 млрд руб.). Почти в два раза уменьшились объемы в производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 48,8%, до 18,3 млрд руб.).

Как сообщал «Ъ-Уфа», в натуральном выражении объемы промпроизводства в Башкирии в первом полугодии отстали от прошлогодних значений на 2,5%.

Идэль Гумеров