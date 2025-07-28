Объемы промпроизводства в Башкирии отстали на 2,5% от прошлогодних результатов

По итогам первого полугодия объемы промышленного производства в Башкирии составили 97,5% к показателям января-июня 2024 года. Такую информацию опубликовал Башстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Добыча сырья на протяжении шести месяцев остается единственным сектором, где по сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдается небольшой рост активности — по итогам июня объемы увеличились на 0,2%. В энергетике масштабы производства уменьшились на 1,6%, в обрабатывающем секторе — на 2,9%, а в сфере обращения отходов, водоснабжении, водоотведении и ликвидации загрязнений падение составило 5,5%.

В обрабатывающем секторе лучшая динамика наблюдается в ремонте и монтаже машин (рост 55,5%) и производстве электрооборудования. Объемы производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизились на 41,3%, а машин и оборудования, не включенных в иные группировки — на 33,6%.

Первая половина прошлого года закончилась для Башкирии ростом объемов производства на 5,9% по сравнению с январем-июнем 2023 года.

По России объемы промпроизводства в первом полугодии выросли на 1,4%.

Идэль Гумеров