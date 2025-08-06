В Кремле завершилась встреча Путина и Уиткоффа

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стив Уиткофф провели встречу в Кремле. Она длилась примерно три часа. О завершении переговоров сообщила пресс-служба Кремля, но никаких подробностей не привела. Это была пятая встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

Перед встречей господин Уиткофф прогулялся по парку «Зарядье» в компании спецпредставителя президента по инвестициям и экономическому сотрудничеству Кириллом Дмитриевым.

8 августа истекает срок ультиматума президента США Дональда Трампа. Если до этого срока не будет урегулирован конфликт на Украине, как говорил господин Трамп, он введет против России новые санкции, а на товары ее торговых партнеров наложит 100-процентные пошлины.