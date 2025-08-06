ПСБ открыл в Ярославле ИТ-школы для студентов

ПСБ в рамках программы «Школа цифровых ролей» впервые в Ярославле открыл шесть ИТ-школ для бесплатного онлайн-обучения студентов, которые хотят построить карьеру в сфере информационных технологий. Каждая ИТ-школа посвящена отдельному направлению: автоматизированное и нагрузочное тестирование, DevOps, Postgres, OpenSource и бизнес-анализ. Помимо теоретических занятий с преподавателями программа предусматривает для ярославцев оплачиваемую стажировку в ИТ-центре ПСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПСБ Фото: пресс-служба ПСБ

Около 100 студентов ярославских вузов подали заявки на участие в бесплатной обучающей программе ПСБ «Школа цифровых ролей». Претендовать на это могли учащиеся третьего и четвертого курсов, бакалавриата и магистратуры. Из всех кандидатов ПСБ отобрал несколько студентов ЯРГУ и ЯГТУ. Сегодня они уже приступили к занятиям на онлайн-платформе. Вместе с ярославцами в цифровой аудитории слушают лекции и студенты из топовых вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Ижевска и Севастополя.

Преподаватели — сотрудники ПСБ, практики, знающие рынок и технологии изнутри. Для каждой школы эксперты разрабатывали образовательные материалы, кейсы, домашние задания. Обучение в школах займет от 2,5 до 4-х месяцев. За это время студенты получат не только теоретическую базу, но и ценные практические навыки, которые они приобретут на стажировке в ИТ-центре ПСБ. Лучшим студентам будет предложена штатная позиция в банке.

«Этот проект ценен своими прикладными, практическими свойствами: все, что изучается на занятиях, мы тут же применяем в деле. Хочу особо отметить первую встречу в формате увлекательной игровой сессии, где участники смогли не только познакомиться друг с другом и лучше понять свои цели, но и поделиться своими ожиданиями. В школу пришли сильные студенты и выпускники вузов. Это будущие профессионалы в области информационных технологий и в направлении DevOps в частности. Наш проект даст им такой опыт, который станет трамплином и прочной базой в их карьерном пути», – прокомментировал Алексей Карзин, руководитель центра информационных технологий ПСБ в Ярославле.

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