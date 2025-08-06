В Челябинской области объем выданных автокредитов за год сократился на 52%

В первом полугодии 2025 года банки выдали жителям Челябинской области автокредиты на общую сумму 15,6 млрд руб. Это на 52% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По стране объем выданных займов на приобретение машину в январе-июне составил 576,5 млрд руб., что на 47,2% меньше, чем годом ранее. Наибольшее падение продемонстрировали Ростовская (-57,2%), Московская области (-54,5%), Москва (-54,4%), Санкт-Петербург (-53,6%), а также Ленинградская область (-52,2%).

Лидерами по объему выданных автокредитов стали традиционно стали Москва (52,5 млрд руб.), Московская область (46,5 млрд руб.), Санкт-Петербург (31,3 млрд руб.), Краснодарский край (29 млрд руб.) и Республика Татарстан (28 млрд руб.).

Виталина Ярховска