МВД опровергло сообщения о массовых беспорядках с участием мигрантов в Перми

Управление МВД по Пермскому краю опровергло сообщения о массовых беспорядках с участием иностранных мигрантов в микрорайоне Крым Кировского района Перми.

«Каких-либо массовых беспорядков со стороны иностранных граждан допущено не было,— сообщили в пресс-службе ведомства. — Сотрудниками полиции проводится плановая работа по охране общественного порядка».

Сегодня в Telegram-каналах и региональных СМИ появились сообщения о волнениях в краевой столице. В микрорайоне Крым было замечено скопление полицейских машин. В некоторых публикациях утверждалось, что в беспорядках участвуют иностранные работники Пермского порохового завода.