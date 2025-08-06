Над Смоленской областью сбиты три БПЛА

В течение дня средства ПВО и РЭБ сбили над Смоленской областью три беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил в Telegram губернатор Василий Анохин. Он напомнил, что при угрозе атаки нужно избегать открытых мест и держаться подальше от окон.

Регион подвергается атакам дронов второй день подряд. В ночь на 5 августа над территорией Смоленской области были уничтожены два беспилотника. Сегодня ночью силы ПВО сбили такое же число БПЛА в регионе. В обоих случаях никто не пострадал, также обошлось без последствий на земле.