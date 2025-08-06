Александр Бублик дал мастер-класс в «Лужниках»

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик, занимающий 25-е место в мировой классификации, принял участие в мероприятиях, организованных в московском спорткомплексе «Лужники» в рамках городского поп-ап пространстве Fonbase. Их посетило более 1400 человек.

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Теннисист, выигравший в этом году уже три турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и дошедший до четвертьфинала Roland Garros, дал мастер-класс вместе со своим тренером Артемом Супруновым и пообщался с многочисленными болельщиками, пришедшими на встречу с любимым игроком. Он стал гостем мероприятия First & Red — медийного проекта, амбассадорами которого также являются российские теннисисты Карен Хачанов и Диана Шнайдер.

Спортивно-культурное пространство Fonbase будет работать в Москве до конца августа. Помимо Бублика, площадку посетят обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, нападающий московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев, шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

Евгений Федяков