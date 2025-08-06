Кисловодск стал самым дорогим городом Ставрополья по аренде жилья

Самым дорогим для аренды жилья городом Ставропольского края стал Кисловодск. В середине летнего сезона средняя стоимость номера в трехзвездочном отеле составдяет примерно 11 тыс. руб. за сутки, а аренда квартиры — 6 тыс. руб. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные пресс-службы Юго-Западного банка Сбербанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Для сравнения, в Пятигорске и Ессентуках стоимость проживания в отелях за сутки составляет 6-7 тыс. руб. Арендная плата за апартаменты в этих городах обходится в 4 тыс. руб. за ночь.

В Минводах стоимость немного выше: аренда квартиры на сутки может обойтись в 6 тыс. руб., а номер в гостинице — в 7 тыс.

В Пятигорске и Ессентуках разница в цене между проживанием в гостинице и арендой квартиры на сутки составляет от 50 до 60%. В то же время в Минводах эта разница минимальна — всего 25,5%, что соответствует примерно 1,1 тыс. руб. в сутки.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в июне 2025 года в Ставропольском крае число бронирований квартир посуточно выросло на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а спрос на загородные дома увеличился в 2,2 раза. Таким образом, Ставрополье вошло в топ-20 регионов по числу бронирований жилья в июне, заняв 18 место рейтинга.

Наталья Белоштейн