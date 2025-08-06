«Яндекс Афиша» стала продавать почти втрое больше билетов на спортивные события

Продажи билетов на спортивные мероприятия через сервис «Яндекс Афиша» в первом полугодии увеличились на 176% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост по категории примерно вдвое превышает общий рост: как сообщили в пресс-службе компании, прямые продажи любых билетов выросли на 85,9%.

Руководитель «Яндекс Афиши» Данил Гребнев заявил, что в этом году среди партнеров сервиса стало больше спортивных команд. «Для них особенно важно, что мы способны обрабатывать тысячи запросов в секунду без перебоев, даже в периоды ажиотажа», — отметил он.

Также сообщается, что за первое полугодие «Яндекс Афиша» продала 13 млн билетов на 20 млрд рублей. Почти половина продаж (48,9%) пришлась на концерты. Больше всего билетов было продано в Москве (41%) и Санкт-Петербурге (16%).

Таисия Орлова