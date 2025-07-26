В Татарстане утвердили механизм выделения средств на ремонт ЖК «Лазурные небеса»

Кабинет министров Республики Татарстан утвердил механизм финансирования восстановления жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани, пострадавшего от атаки беспилотников в декабре 2024 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса", пострадавший при атаке БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Многоэтажный ЖК "Лазурные небеса", пострадавший при атаке БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Средства выделят из резервного фонда республики, а их распределением займется Минстрой Татарстана. Для получения финансирования власти Казани должны определить перечень необходимых работ, заложить собственные средства в бюджет и заключить соглашение с министерством. Заявки будут рассматриваться в течение семи дней, а решения принимать в течение десяти. В случае одобрения деньги поступят в течение 5-10 дней.

Сами работы планируют завершить до 31 августа 2026 года.

Утром 21 декабря 2024 года в Казани произошла атака беспилотников. Особенно пострадал жилой комплекс «Лазурные небеса», где был поврежден фасад здания. Также БПЛА повредили ЖК «Манхеттен», и дом на улице Клары Цеткин.

Влас Северин