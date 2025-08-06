Нетрезвый пациент в Краснодаре повредил машину скорой помощи

В Краснодаре сотрудники Росгвардии пресекли действия 32-летнего жителя Сочи, который в состоянии алкогольного опьянения повредил автомобиль скорой помощи. Инцидент произошел на улице Гимназической, куда по вызову местных жителей прибыла бригада медиков. На месте они обнаружили мужчину, лежащего на асфальте. После оказания первичной помощи врачи установили, что госпитализация не требуется, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Когда медики собирались покинуть место, мужчина начал вести себя агрессивно: пнул колесо автомобиля, ударил по кузову, а затем локтем разбил лобовое стекло. На сигнал тревожной кнопки прибыл экипаж вневедомственной охраны, который оперативно задержал нарушителя. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

Согласно информации управления Росгвардии, в Краснодарском крае под охраной ведомства находятся 280 выездных бригад скорой помощи. Медицинские сотрудники обеспечены средствами экстренного вызова, позволяющими оперативно реагировать на внештатные ситуации.

Вячеслав Рыжков