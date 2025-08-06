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На «Титане» в Армянске зафиксировали испарение химвеществ из-за жары

В Армянске Крыма зафиксировано интенсивное испарение химических веществ на заводе «Титан». Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из-за жары произошло значительное нагревание кислотонакопителя. Руководство предприятия приняло меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. Ситуация, как уточнил Юрий Гоцанюк, находится под его личным контролем.

Сейчас уровень жидкости в накопителе составляет 1,5 м, что считается оптимальным. Для снижения испарений туда ежедневно подают около 80 тыс. куб. м пресной воды и 1,2 т известковой суспензии.

По результатам замеров на стационарном посту Центра лабораторного анализа превышений по основным показателям не зафиксировано.

Анна Гречко

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