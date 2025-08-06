На «Титане» в Армянске зафиксировали испарение химвеществ из-за жары
В Армянске Крыма зафиксировано интенсивное испарение химических веществ на заводе «Титан». Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ
Из-за жары произошло значительное нагревание кислотонакопителя. Руководство предприятия приняло меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. Ситуация, как уточнил Юрий Гоцанюк, находится под его личным контролем.
Сейчас уровень жидкости в накопителе составляет 1,5 м, что считается оптимальным. Для снижения испарений туда ежедневно подают около 80 тыс. куб. м пресной воды и 1,2 т известковой суспензии.
По результатам замеров на стационарном посту Центра лабораторного анализа превышений по основным показателям не зафиксировано.