На «Титане» в Армянске зафиксировали испарение химвеществ из-за жары

В Армянске Крыма зафиксировано интенсивное испарение химических веществ на заводе «Титан». Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Из-за жары произошло значительное нагревание кислотонакопителя. Руководство предприятия приняло меры для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду. Ситуация, как уточнил Юрий Гоцанюк, находится под его личным контролем.

Сейчас уровень жидкости в накопителе составляет 1,5 м, что считается оптимальным. Для снижения испарений туда ежедневно подают около 80 тыс. куб. м пресной воды и 1,2 т известковой суспензии.

По результатам замеров на стационарном посту Центра лабораторного анализа превышений по основным показателям не зафиксировано.

Анна Гречко