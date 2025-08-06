Каждый шестой петербуржец признался в уходе в отпуск по принуждению

Уйти в отпуск без их желания заставляли 16% опрошенных жителей Санкт-Петербурга. Никакого давления на работе в этом плане не замечали 72% респондентов, сообщили в пресс-службе hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Между тем Северная столица не стала лидером по доли работников, которых заставляют взять отпуск. В Москве 20% таких сотрудников, в Ростовской области — свыше 27%.

Чаще всего отдыхать заставляют IT-специалистов, давление со стороны руководства испытывались почти 30% опрошенных специалистов. Далее идут представители сферы транспорта и логистики (22%), на третьем — маркетинг (20%).

Чаще всего в компаниях прибегали к уговорам трудоголиков (81%). Работодатели также угрожали списать отпускные дни без выплат (14%), другие говорили об «обнулении» заработной премии (2%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы на 35% чаще стали бронировать гостиницы в Крыму.

Татьяна Титаева