Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербуржцы на 35% чаще стали бронировать гостиницы в Крыму

Жители Санкт-Петербурга на вторую половину лета оформили на 35% больше бронирований гостиничных номеров в Крыму по сравнению с прошлым годом. О том, где собираются провести остаток лета жители Северной столицы, «Ъ-СПб» рассказали в пресс-службе сервиса «Островок».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Число бронирований для отдыха в Республике Алтай увеличилось за год на 29%. На третьем месте по приросту оказалась Свердловская область — +20%. В топ-пять также вошли Смоленская (+18%), Ярославская (+11%) и Владимирская (+6%) области.

Петербуржцы берут номера со средней стоимостью 6100 рублей за ночь. За год показатель вырос на 11%. Наиболее популярны у туристов из Петербурга апартаменты, на их долю приходится 28% бронирований.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что самолеты с 6 августа начнут летать из Пулково в Геленджик.

Татьяна Титаева

Новости компаний Все