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В Крыму загорелся рейсовый автобус маршрута №62

В Симферополе 6 августа произошло возгорание рейсового автобуса на Евпаторийском шоссе. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По предварительным данным, пожар возник в транспорте, следовавшем по маршруту №62 Загородный — Пневматика. Для ликвидации возгорания на место прибыли два пожарно-спасательных расчета, уточнили в ГУ МЧС России по Крыму.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Информация о пострадавших пока не поступала.

Анна Гречко

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