В Крыму загорелся рейсовый автобус маршрута №62

В Симферополе 6 августа произошло возгорание рейсового автобуса на Евпаторийском шоссе. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

По предварительным данным, пожар возник в транспорте, следовавшем по маршруту №62 Загородный — Пневматика. Для ликвидации возгорания на место прибыли два пожарно-спасательных расчета, уточнили в ГУ МЧС России по Крыму.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. Информация о пострадавших пока не поступала.

Анна Гречко