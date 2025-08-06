На Дону на развитие туринфраструктуры вдоль М-4 направят 60 млн рублей

Из регионального бюджета Ростовской области в 2025 году планируют выделить более 60 млн руб. на развитие инфраструктуры вдоль трассы М-4 «Дон». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Субсидии предусмотрены на строительство кемпингов, придорожных санитарных модулей, точек общепита и другой туристической инфраструктуры. Обязательное условие для получения господдержки – инвестор должен вложить в проект не менее половины собственных средств.

В общей сложности, как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в 2025 году региону на развитие туризма выделят около 174,5 млн руб. Всего область получит к 2027 году 626 млн руб.: около 524 млн руб. направят на поддержку предпринимателей для обустройства пляжей и кемпингов, а также закупки оборудования. Кроме того, более 102 млн руб. выделят для льготного кредитования строительства модульных гостиниц.

Наталья Белоштейн