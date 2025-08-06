Минтруд РФ: спрос на айтишников в Воронежской области сохранится до 2030 года

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило прогноз кадровой потребности для регионов на ближайшие годы. Согласно документу, в Воронежской области ожидается стабильно высокий спрос на айтишников в 2025–2029 годах. Данные предоставил оргкомитет ИТ-форума «Цифроземье 2025», копия имеется в распоряжении «Ъ-Черноземье».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ



Как следует из прогноза Минтруда РФ, оптимальное число «инженеров по телекоммуникациям» в Воронежской области в 2025 году составляет 3,73 тыс. человек. К 2029 году региону будет нужно 4,05 тыс. специалистов. Для «инженеров-электроников» эти показатели составят 2,11 тыс. и 2,16 тыс. человек соответственно.

Данные собраны Минтрудом РФ на основе опроса работодателей в 2024 году для национального проекта «Кадры» на 2025 год. Они «сбалансированы с федеральным прогнозом и с учетом представленных Минэкономразвития России прогнозных макроэкономических показателей». Для подготовки также использованы данные демографического прогноза Росстата, показатели рынка труда.

В отраслевом разрезе прогноз рассчитан по 21 разделу ВЭД (виды экономической деятельности), в региональном разрезе — по 85 субъектам Российской Федерации, в профессионально-квалификационном разрезе — по 435 категориям, среди которых инженеры электроники и телекоммуникаций.

