Мировые продажи препарата Wegovy выросли во втором квартале на 67%

Продажи препарата от диабета Wegovy, который многие используют для снижения веса, выросли во втором квартале на 67% по сравнению с прошлым годом — до 19,5 млрд датских крон ($3 млрд).

Выпускающая препарат Novo Nordisk благодаря этому нарастила выручку на 13% — до 76,86 млрд крон ($11,92 млрд) при фиксированном обменном курсе, следует из финансового отчета компании. А за все шесть месяцев текущего года объем выручки составил около 155 млрд крон ($24 млрд), что на 18% выше показателя за аналогичный период 2024 года. Чистая прибыль производителя по итогам второго квартала составила 26,5 млрд крон ($4,1 млрд). Все вышеперечисленные показатели практически совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных LSEG.

Несмотря на это, котировки акций Novo Nordisk снижаются в ходе торгов в Копенгагене на 2%. Компания еще неделю назад ухудшила свой прогноз на конец 2025 года, предупредив о падении спроса на Wegovy и Ozempic на американском рынке. С тех пор акции производителя подешевели на треть.

Кирилл Сарханянц