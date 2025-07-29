Акции производителя Wegovy рухнули в цене на 28,5%

Котировки акций Novo Nordisk, выпускающей препарат от диабета Wegovy, упали на 28,5%. Это произошло после того, как компания назвала имя нового генерального директора и ухудшила прогноз на оставшуюся часть года.

Компания заявила, что из-за снижения спроса на Wegovy и Ozempic на американском рынке она теперь ожидает роста продаж по итогам года на 8–14%. Ранее производитель рассчитывал на рост выручки на 13–21%. Что касается операционной прибыли, то ее годовой прогноз также был снижен: с 16–24% до 10–16%.

Новым генеральным директором и президентом компании станет Майк Дустдар. Он сменит на этих постах Ларса Йоргенсена, об отставке которого Novo Nordisk сообщила в мае этого года. Тогда в заявлении компании говорилось, что решение о смене главы компании Novo Nordisk было принято с учетом «нынешних вызовов на рынке, падения стоимости акций и по желанию фонда Novo Nordisk Foundation», контролирующего компанию. Господин Дустдар приступит к исполнению обязанностей 7 августа.

Кирилл Сарханянц