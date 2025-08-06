Дзержинского подрядчика оштрафовали за мошенничество при сносе дома

Руководителя подрядной организации Алексея Лашкина признали виновным в мошенничестве при исполнении муниципального контракта в городе Дзержинске Нижегородской области. Его приговорили к 400 тыс. руб. штрафа в доход государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фигуранта судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Установлено, что он представил заказчику заведомо ложные документы о захоронении отходов после сноса многоквартирного дома. Сумма ущерба от незаконных действий подрядчика не уточняется.

Как писал «Ъ-Приволжье», за аналогичное преступление сейчас судят коммерсанта в Перевозе.

Галина Шамберина