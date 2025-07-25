Коммерсанта осудят за мошенничество с муниципальным контрактом в Перевозе

Предпринимателя обвинили в мошенничестве с муниципальным контрактом (ч. 3 ст. 159 УК РФ) на снос объектов в Перевозе и утилизацию строительного мусора. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По фабуле дела, обвиняемый предоставил местной администрации документы о стоимости и объемах выполненных работ, однако на деле мусор не был утилизирован полностью. По этим документам подрядчику перечислили 676,4 тыс. руб. из бюджета.

Обвиняемый возместил ущерб, на время следствия с него взяли подписку о невыезде. Расследование уголовного дело завершено, фигуранту может грозить до шести лет лишения свободы.

Владимир Зубарев