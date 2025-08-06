Сборная России по футболу проведет гостевой товарищеский матч с командой Катара

7 сентября состоится товарищеский матч между сборными России и Катара по футболу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российской национальной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренировка сборной России по футболу перед матчем со сборной Гренады (в центре — Артем Дзюба) (март 2025 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Тренировка сборной России по футболу перед матчем со сборной Гренады (в центре — Артем Дзюба) (март 2025 года)

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Садд» в Катаре. Национальные команды встречались в сентябре 2023 года. Тот товарищеский матч завершился со счетом 1:1. Встреча прошла на стадионе «Эль-Джануб».

В рейтинге Международной федерации футбола (FIFA) сборная России занимает 35-е место. Национальная команда Катара располагается на 53-й строчке.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA из-за начала спецоперации на Украине.

Таисия Орлова