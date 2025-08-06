Пациенты увидели угрозу здоровью в требовании о локализации лекарств

Совместный проект Минпромторга и Минздрава по разработке протекционного механизма для российских лекарств может привести к снижению доступности препаратов для населения. Такое мнение высказал Всероссийский союз пациентов (ВСП) в письме правительству, пишут «Известия» со ссылкой на копию послания.

Разрабатываемые изменения перечня стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС) предполагают преференции при госзакупках для отечественных препаратов. Это, по мнению ВСП, неизбежно приведет к искусственной монополизации производства медикаментов и увеличению расходов на здравоохранение.

Сопредседатель ВСП Ян Власов поделился с «Известиями» мнением, что введение новых правил может привести к перебоям с поставками и ограничению ассортимента. Это, по его словам, негативно отразится на состоянии больных.

Беспокойство союза пациентов касается правила «второй лишний». Оно вступает в силу с сентября. Согласно нему, при госзакупках присутствие в конкурсе препаратов, которые полностью произведены в России, будет означать автоматическое отклонение всех остальных заявок. Правило хотят внедрить для препаратов крови, наркотических и психотропных лекарства и еще 215 позиций из действующего перечня СЗЛС.

Подробнее о нововведениях — в материале «Таблеткам подготовили табель о рангах».