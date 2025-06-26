Нижегородское правительство намерено субсидировать кредиты грузоперевозчиков

Правительство Нижегородской области намерено предоставить субсидии грузоперевозчикам на оплату процентов по кредитам. Подготовленный минтрансом проект порядка предоставления субсидии до 23 июля 2025 года проходит оценку регулирующего воздействия.

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Он предусматривает предоставление субсидий организациям, работающим по виду деятельности ОКВЭД 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта».

Среди требований к потенциальным участникам отбора — зарплата не ниже средней по региону; уплата НДФЛ на своих работников в бюджет области; участие в деятельности Фонда народного единства.

Размер субсидии не может превышать 100% размера ключевой ставки Центробанка, действующей на дату заключения кредитного договора. При понижении ключевой ставки ЦБ размер субсидии уменьшат, при повышении — оставят прежней.

Также размер субсидии не должен превышать 50-процентный прирост от суммы уплаченного получателем НДФЛ.

Добавим, в июне плановые доходы бюджета Нижегородской области 2025 года от НДФЛ увеличили на 762 млн руб. «в связи с прогнозируемым дополнительным поступлением налога за счет создания в области новых рабочих мест транспортными организациями». Что это за организации, в минфине региона раскрывать не стали.

Галина Шамберина