В Курске заложили камень для памятника спасавшим людей во время вторжения ВСУ

В парке «Патриот» в Курске заложили первый камень для памятника местным жителям, спасавшим пострадавших во время вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, передает ТАСС. Сегодня исполняется год с момента вторжения.

«Этот камень мы устанавливаем как знак того, что здесь появится памятник увековечивающих героев, приходящим на помощь людям. Героев, которые... спасали жителей, помогали, эвакуировали, защищали, прикрывали собой»,— сказал врио главы региона Александр Хинштейн.

Волонтеры, жители приграничья, а также местные чиновники возложили цветы к будущему памятнику.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении региона. В июле региональные власти сообщали, что в области остаются заминированными еще 15 населенных пунктов.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте «Ъ» «Возвращенные».