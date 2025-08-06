Фестивали «Преображение» и «Золотой витязь» пройдут в Ярославской области

В Ярославской области в августе пройдут четыре фестиваля. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В эту субботу, 9 августа, в музее-заповеднике Н. А. Некрасова состоится фестиваль «Романтика "Карабихи"». Гостей ждет погружение в атмосферу XIX века: старинные игры, театрализованные экскурсии, урок чистописания, кулинария того времени. Открытие фестиваля запланировано на 11:00. Завершится фестиваль концертом артистов Ярославской государственной филармонии, который начнется в 15:30.

В этот же день на Стрелке в Ярославле состоится патриотический фестиваль «Русское лето. ZaРоссию». В программе заявлены выступления местных коллективов и исполнителей, а также спортивные мероприятия.

С 16 по 19 августа в Ярославле пройдет фестиваль искусств «Преображение». В рамках него у храма Иоанна Предтечи состоится концерт симфонического оркестра, а на территории Ярославского музея-заповедника запланированы световой салют над Которослью, выступления ансамбля древнерусской музыки из Москвы и ведущих звонарей России.

Фестиваль «Золотой витязь», который пройдет с 15 по 19 августа, затронет сразу несколько городов региона и не будет ограничен конкретным жанром. Так, в Ярославле, Угличе, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Рыбинске и Тутаеве состоятся театральные мастерские, выставки живописцев, литературные чтения и творческие вечера с артистами.

Куда сходить в Ярославле с 4 по 10 августа — в афише «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова