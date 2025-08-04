«Летчикфест», новое цирковое шоу и фильм «Верные»

В Ярославле в период с 4 по 10 августа состоятся несколько показов нового шоу цирковой династии Тони и документального исторического фильма, снятого в Угличском округе, а также сборные экскурсии по выставкам Ярославского художественного музея. Неподалеку от города пройдет большой музыкальный фестиваль. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Солистка группы "Комбинация" Татьяна Иванова (в центре)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Концерты и шоу

7, 9 и 10 августа в Ярославском цирке состоится шоу всемирно известной цирковой династии Тони с участием индийских слонов, тигров, змей, верблюдов, страусов, кенгуру. В программе также выступление канатоходцев братьев Суанбековых, полет на волосах под куполом цирка и другие трюки. Стоимость билетов — от 800 руб.

Выставки

В КЗЦ «Миллениум» открылась выставка, посвященная 80-летию Великой Победы. На выставке представлены работы признанных мастеров отечественного изобразительного искусства. Проект представляет собой единое пространство образов памяти, созданных несколькими поколениями авторов в разных материалах и техниках. Стоимость билетов — от 200 руб.

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Фото: Министерство культуры Ярославской области Выставка в КЗЦ "Миллениум"

Фото: Министерство культуры Ярославской области

6 и 9 августа в Губернаторском доме Ярославского художественного музея состоятся сборные экскурсии по выставке «Эпоха Александра III» с просмотром фильма «Коллекция Александра III» (2009), а 7 августа — сборная экскурсия по выставке «Московские коллекционеры» из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина в Музее зарубежного искусства. Стоимость билета — 400 руб.

Кино

В Ярославле 5 и 7 августа пройдут показы документального фильма «Верные» в кинотеатре Киномакс-Альтаир. Картина посвящена подданным Государя Николая II, добровольно разделившим трагическую участь Царской Семьи. Один из главных героев фильма, верный царский слуга — Иван Седнев, уроженец деревни Сверчково Угличского района. Малоизвестный ярославский святой, отдавший свою жизнь за Царя и Отечество. Большая часть фильма снималась в Угличском районе. Стоимость билетов начинается от 330 руб.

В кинотеатрах стартовал показ фэнтезийного боевика «Рыжая Соня». Сюжет: Соня — воин, последний представитель своего народа и хранительница магии в волшебном лесу. Император Дрейган покоряет мир с помощью науки и современных технологий. Его войска берут Соню в плен и отправляют на арену — теперь она гладиатор, участница самых зрелищных и жестоких боев. Чтобы обрести свободу, ей предстоит пройти множество поединков и суровые испытания.

Еще одна киноновинка — «Герои анекдотов». Петр обожает короткие смешные истории, которые ему с детства рассказывал отец. Переехав в Москву, герой видит, что его анекдоты вызывают у окружающих недоумение. Над Петей смеются. Таролог и эзотерик Аня откровенно «прикалывается» над новым соседом. Но вот оставленный случайно магический амулет оживляет героев анекдотов.

События в регионе

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С 7 по 10 августа в загородном комплексе «Джао Да!Ча» в Переславском округе состоится ежегодный семейный музыкальный фестиваль «Летчик фестиваль». За четыре дня на двух сценах выступят Татьяна Иванова и группа «Комбинация», Гудтаймс, Биртман, Кирпичи, Jane Air, Ландыши, South Bunch, Mikaya, Индиалог, «Комната культуры», The Serious Man, Заточка, Мамульки бенд и другие артисты. Также пройдет крупнейший фестиваль воздушных шаров. Для участников фестиваля будут работать фудкорт, зоны отдыха, палаточный лагерь. Стоимость билетов — от 5 тыс. руб.

Алла Чижова