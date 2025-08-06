Зарубежные СМИ: Какими могут быть условия соглашения между Ереваном и Баку?

Армения и Азербайджан готовятся подписать мирное соглашение. 8 августа лидеры стран встретятся в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом. Информацию подтвердили в правительстве Армении. В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели переговоры в Абу-Даби. Это была их первая встреча тет-а-тет, отмечает British Broadcasting Corporation. До сих пор политики виделись только при участии посредников или на международных саммитах. Американские СМИ преподносят будущую сделку как очередную миротворческую победу Трампа. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Армения и Азербайджан больше трех десятилетий находятся в затяжном конфликте. Переговоры о заключении мира ведутся уже несколько лет. Последняя встреча президента Алиева и премьер-министра Пашиняна в Объединенных Арабских Эмиратах продлилась почти пять часов, но о подписании какой-либо резолюции не сообщалось, напоминает The Washington Post. Источники издания говорят, что после встречи в Белом доме, возможно, наконец будет объявлено о мирном соглашении. Но ни в Баку, ни в Ереване это не подтверждают.

Армянский портал News пишет лишь о трехсторонней встрече, направленной на «продвижение мира, благополучия и экономического сотрудничества в регионе».

Middle East Eye сообщает, что Баку продолжает настаивать на нескольких дополнительных условиях для окончательного заключения соглашений. Главное требование Азербайджана — внесение Ереваном поправок в конституцию, которые исключат упоминание о Нагорном Карабахе как внутренней территории. Это потребует от Армении проведения общенационального референдума. Скорее всего, вашингтонская встреча закончится подписанием «письма о намерениях», полагают источники издания. Проекта мирного соглашения по-прежнему не будет.

Более того, нарушения режима прекращения огня вдоль милитаризованной общей границы между Арменией и Азербайджаном резко участились вскоре после объявления проекта соглашения в марте, отмечает «Аль-Джазира». Затем перестрелки стали реже, но о возможности позитивном прорыве в конфликте издание также не пишет.

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