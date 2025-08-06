Гибель четырех человек при взрыве в Тульской области расследуется как убийство

СКР возбудил уголовное дело после гибели четырех человек при взрыве в поселке Куркино Тульской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального ведомства.

Местная прокуратура сообщила, что дело возбуждено по статье об убийстве двух или более лиц (п.«а» ч.2 ст.105 УК РФ).

Согласно сообщению надзорного ведомства в Telegram-канале, взрыв произошел вечером 5 августа «в результате конфликта». Погибшие были мужчинами 1973-го, 1992-го, 1996-го и 2001-го годов рождения.