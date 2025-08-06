Белгородские власти ищут подрядчика на ремонт дороги в 2027 году

Областное учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области» объявило аукцион на ремонт автодороги Стригуны —Зыбино — Крюково в Борисовском районе. Начальная цена контракта составляет 205,9 млн руб. Источник финансирования — областной бюджет. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит выполнить работы на участке протяженностью 6,5 км. Там нужно обновить дорожную одежду, разработать и устроить водоотводные и нагорные канавы, укрепить обочины, восстановить тротуар, установить барьерное ограждение и дорожные знаки, нанести разметку. Работы требуется выполнить с 1 апреля по 30 июня 2027 года. Гарантия на них составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от объекта.

Подавать заявки на участие в аукционе можно до 13 августа. Итоги подведут 15 августа.

На этой неделе стало известно, что тамбовские власти объявили поиск подрядчика для ремонта двух дорог за 2,7 млрд руб.

Алина Морозова