Полиция остановила 851 «обочечника» в ходе рейда в Петербурге и Ленобласти

В связи с дачным сезоном и частыми случаями заторов на дорогах сотрудники Госавтоинспекции ловили водителей, которые пытались объехать пробки с помощью обочины. На минувшей неделе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области выявили 851 нарушителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ, контрольные мероприятия развернули на основных магистралях, связывающих Петербург и Ленобласть. В Северной столице насчитали 721 «обочечника», в соседнем регионе — 130.

Каждого водителя привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 2250 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что свыше 50 «шумных» машин и мотоциклов остановили в Петербурге за неделю.

Татьяна Титаева