Свыше 50 «шумных» машин и мотоциклов остановили в Петербурге за неделю

Госавтоинспекция выявила в Санкт-Петербурге более 50 транспортных средств, которые передвигаются по дорогам с превышением допустимого уровня шума. Из привлекли к ответственности по статьям 12.5 и 8.23 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские выявляли «шумные» автомобили в течение прошедшей недели. Контрольные мероприятия развернули в целях обеспечение соблюдения ПДД, касающихся уровня шума двигателей транспортных средств.

Для определения нарушителей использовали специальное измерительное оборудование. Оно помогло установить 50 транспортных средств, включающих машины и мотоциклы, которые превышают уровень допустимого шума при движении. Водители намеренно внесли конструкционные изменения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция забрала в отдел 35 водителей в ходе миграционного рейда в центре Петербурга.

Татьяна Титаева