В КЧР ушел из жизни руководитель республиканского Следкома

На 50-м году 5 августа скоропостижно скончался руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор юстиции Николай Щепкин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Черкесска Алексея Баскаева Фото: Telegram-канал главы Черкесска Алексея Баскаева

Николай Вячеславович родился 18 августа 1975 года в Москве. В 1995 году, еще, будучи студентом Московской государственной юридической академии, он начал свой профессиональный путь следователем прокуратуры районного звена, в дальнейшем занимал различные, в том числе, руководящие должности в системе правоохранительных органов.

Указом Президента России от 7 сентября 2019 года Николай Щепкин был назначен руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике.

Наталья Белоштейн