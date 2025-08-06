Рособрнадзор: популяризация технических предметов сработала впервые с 2018 года

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что главным итогом ЕГЭ в 2025 году стала работа по повышению привлекательности среди учеников естественно-научных предметов. По его словам, в этом году механизмы популяризации сработали «впервые с 2018 года».

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На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным господин Музаев доложил: выбор профильной математики вырос почти на 13%, физики — на 10%, химии и биологии — на 6%, информатики — на 5%. Увеличились и средние баллы ЕГЭ по этим предметам, добавил глава ведомства.

В июле министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с президентом Владимиром Путиным заявлял, что властям удалось «переломить тенденцию», когда абитуриенты выбирают гуманитарные специальности. По его словам, сейчас молодые люди заинтересованы в получении естественно-научного и инженерного образования.

Полина Мотызлевская