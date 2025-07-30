В Ставрополе начался капремонт девяти домов на 55,5 млн рублей

Власти Ставрополя выделили более 55,5 млн руб. на капитальный ремонт девяти жилых домов, построенных в 1970-1980-х годах. Подрядчик — компания «МКВ-Групп» — займется заменой шести крыш и модернизацией пяти инженерных систем. Об этом сообщает региональный оператор капитального ремонта Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Региональный оператор капитального ремонта Ставропольского края Фото: Региональный оператор капитального ремонта Ставропольского края

У зданий протекает кровля, коррозируют трубы, выходит из строя электропроводка. По словам специалистов, предстоящие работы носят не улучшающий, а «спасательный характер».

Генеральный директор краевого фонда капремонта Павел Корниенко подчеркнул, что в условиях конкуренции между регионами внешний облик города становится важным фактором развития.

Руководитель фонда считает, что состояние краевого центра влияет на имидж региона, привлечение инвестиций и желание людей возвращаться в родные места.

Тат Гаспарян