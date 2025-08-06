Кто на самом деле меняет агробизнес? Смотрите в Агропробеге-«ЮГАГРО»

Агропробег-«ЮГАГРО» — это проект об аграриях и для аграриев, созданный выставкой «ЮГАГРО» и бизнес-сообществом YugAgro Connect. Его цель — показать жизнь отечественного АПК и молодых людей, выбирающих рискованную, трудную, но такую интересную работу в поле.

В 1м сезоне вышло в эфир 19 серий. Пять съемочных групп проекта проехали более 10 000 километров, чтобы встретиться и поговорить с представителями крупных компаний, агрохолдингов и КФХ от Москвы до Барнаула.

В объективе Агропробега-«ЮГАГРО» нового сезона — небольшие фермерские хозяйства и крупнейшие компании отрасли! Зрители узнают еще больше о жизни крестьянско-фермерских хозяйств по всей стране, с какими трудностями сталкиваются фермеры на своем пути к урожаю, через что им приходится проходить и как они достигают успеха?

В 1-й серии проекта отец и сын Бащевы рассказывают о своем семейном КФХ, вспоминают, как хозяйство начиналось и развивалось, говорят о внедрении новых технологий, о no-till, о рентабельности и цифровизации, о трудностях, успехах и мечтах.

Во 2-й серии проекта Павел Чехлань, директор «ФосАгро-Кубань», раскрывает масштаб компании и ее роль на пути к урожаю аграриев южного региона, рассказывает о новых сервисах, логистических центрах и агросопровождении.

В следующих сериях Агропробега-«ЮГАГРО»:

Самые громкие имена и популярные агроблогеры

Крупнейшие компании отрасли и небольшие КФХ от Воронежской области до Адыгеи

Только реальные истории о сложном, интересном, ярком, незабываемом Пути к урожаю

Второй сезон Агропробега-«ЮГАГРО» уже в эфире только в YugAgro Connect!

Выставка «ЮГАГРО 2025» состоится 18–21 ноября 2025 года в Краснодаре, на площадке ВКК «Экспоград Юг»

Генеральный партнер выставки — компания Ростсельмаш.

Генеральный спонсор выставки — компания «РОСАГРОТРЕЙД».

Стратегический спонсор выставки – компания CLAAS

Бесплатный билет на выставку можно получить уже сейчас.

ООО «АйТиИ Экспо Интернешнл»

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