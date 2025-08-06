Екатеринбуржца будут судить за похищение ребенка

Жителя Екатеринбурга Олега Куклина отправили под суд по обвинению в похищении ребенка, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Октябрьский районный суд рассмотрит уголовное дело по п. «д» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего) и по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

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Следствие установило, что 14 февраля обвиняемый заметил на парковке на ул. Куйбышева девочку, которая сидела в машине. Он открыл дверь автомобиля, и когда она вышла, он схватил ее за руку и увел в сторону автобусной остановки. Они прибыли домой к обвиняемому, но его жена не впустила ребенка в квартиру. Девочка осталась в подъезде, но утром следующего дня сама пришла в аптеку.

Дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Напомним, в июне Синарский районный суд Каменска-Уральского назначил шесть лет и месяц колонии местной жительнице за похищение ребенка, которое она, по данным следствия, совершила из ревности. Обвиняемая разбросала посуду в квартире соперницы, велела ее сыну одеться и увела с собой. Они гуляли вместе до тех пор, пока их не обнаружила полиция.

Ирина Пичурина