Жителя Красноярского края задержали за «оправдание теракта» в «Крокусе»

Правоохранители задержали 58-летнего жителя поселка Новоселово Красноярского края. Он подозревается в оправдании терроризма, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По данным ведомства, в октябре 2022 года подозреваемый комментировал новости в мессенджере и под одной из них призвал уничтожать военкоматы. В марте 2024-го под постом о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» он оставил комментарий, оправдывающий действия террористов, утверждает прокуратура.

Возбуждено уголовное дело. Его законность проверена прокурором, говорится в пресс-релизе. Прокуратура контролирует расследование.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек. Все четверо исполнителей признали вину.