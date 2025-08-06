Форвард Виталий Кравцов продолжит карьеру в НХЛ

Нападающий Виталий Кравцов подписал годичный контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Виталию Кравцову 25 лет. Он является воспитанником челябинского «Трактора», вместе с которым становился серебряным (2025) и трехкратным бронзовым призером (2018, 2022, 2024) чемпионатов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Всего в составе команды форвард провел 367 матчей, в которых набрал 199 очков (106 голов+93 передачи). По итогам сезона-2017/18 был признан лучшим новичком лиги. Отмечается, что права на Кравцова в КХЛ закреплены за «Трактором».

На драфте НХЛ 2018 года Кравцов был выбран клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде под девятым номером. В апреле 2021 года провел свой первый матч за команду. В сезоне 2022/23 нападающий представлял «Ванкувер». Суммарно в НХЛ провел 64 матча и набрал 12 очков (6+6).

В минувшем сезоне НХЛ «Ванкувер» занял пятое место в Тихоокеанском дивизионе и не вышел в play-off. В апреле команду покинул главный тренер Рик Токкет. Его сменил Адам Фут — двукратный обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион 2002 года в составе сборной Канады.

Таисия Орлова