США впустят под залог

В Америку поедут не все — США запускают пилотную программу выдачи виз под залог. Она начнет работать с 20 августа. Путешественникам и деловым туристам придется заплатить до $15 тыс., их вернут в случае своевременного выезда из Соединенных Штатов. Новая мера направлена против граждан с высоким показателем просроченных виз. В ближайшие дни Госдеп должен опубликовать список таких стран. Могут ли попасть в него россияне? И как получить американскую визу? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

США ужесточают миграционную политику. Под новый визовый сбор могут подпасть туристы, политики и бизнесмены. Залог будут взимать на этапе подачи заявлений на визы B-1, она предназначена для деловых целей, таких как участие в конференциях, консультациях и переговорах. И визы B-2 — туризм, визит к родственникам и выезд на лечение. Заявителям придется заплатить от $5 тыс. до $15 тыс. Окончательную сумму будут утверждать на месте консульские работники. По какому принципу, пока неясно. Деньги обещают вернуть, но после окончания поездки в Америку, и если не будет никаких нарушений визового режима.

Требование затронет якобы ограниченный список стран. Но в этот перечень могут попасть 2 тыс. заявителей, сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию путешествий США. И россиян в нем, скорее всего, не будет, считает директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина: «Россияне законопослушны, предполагаю, что скорее это коснется других стран. В первую очередь азиатских, откуда идет большой приток нелегальной иммиграции — Вьетнам, Шри-Ланка, Индия.

Также в июне в США принят закон, который регламентирует срок, на который оформляется виза. Некоторые страны получали визы на довольно длительное время. Например, Казахстан, Киргизия, гражданам которых визы выдавали на 10 лет. Сейчас срок действия разрешительных документов для них изменен до трех месяцев.

Многие как раз оформляли себе гражданство Киргизии в том числе и для того, чтобы иметь возможность получать визы на 10 лет, и такие планы сейчас невозможно осуществить».

А вот россиянам американцы дают многократную визу сразу на три года. Только процент отказов со времен коронавируса вырос вдвое и сейчас составляет уже 40%, говорит исполнительный директор визового агентство «Визаход» Даниил Сергеев: «Ближайшие страны, куда можно полететь на собеседование, — это Узбекистан, Таджикистан, Армения, Грузия, Казахстан с традиционно высоким уровнем отказа местному населению. Гражданину России, даже если у него все будет хорошо, просто, скорее всего, откажут за компанию.

Если россиянин летит в Индонезию или Малайзию, Вьетнам, Таиланд, визовый офицер там может просто не понимать российских реалий: сколько составляет зарплата в рублях, счет в банке, какой-нибудь премиальный уровень обслуживания. Если бы собеседование проходило в Москве, мог бы, а из Джакарты он не будет звонить куда-то, что-то проверять, поэтому так сильно вырос показатель отказов. И возможность сказать, мол, я готов заплатить $15 тыс. и вернуться из США через две недели, упростит ситуацию.

Если Россия попадет в этот список — большой плюс. Несмотря на то, что сейчас все будут пугать этим».

Визовый залог, скорее всего, введут для туристов с Ближнего Востока, из Северной Африки и Средней Азии, не исключают собеседники “Ъ FM”. В рамках борьбы с нелегальной миграцией этим летом Дональд Трамп уже ввел полный или частичный запрет на въезд для граждан 19 стран. В их числе Афганистан, Иран, Ливия, Туркменистан, Куба и Венесуэла. На этом фоне многие туристы, в том числе из Евросоюза, отказались от поездок в Соединенные Штаты. Стоимость трансатлантических перелетов в июне, как писал Reuters, упала до пандемического уровня. Из Лондона в Атланту можно было улететь всего за $300 — вдвое дешевле, чем летом 2024 года.

Количество перелетов из Канады и Мексики в США сократилось на 20%. И визовый залог — еще один аргумент в пользу ужесточения миграции, в том числе легальной, подчеркивает политолог, глава компании «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский: «Администрация Дональда Трампа буквально избралась на идее сокращения количества приезжающих в США людей. И неважно, Россия это, Уганда или любая другая страна. Бизнес-виза, студенческая или туристическая виза — их просто должно стать меньше. И мы видим, что Трамп сегодня нападает на американские университеты, делает как раз так, чтобы они сократили число иностранных студентов. У них сейчас идет судебный процесс с Гарвардом, до этого был конфликт с Брауновским университетом.

Поэтому мы видим, что системная политика очень сильно поменялась. США пришли к тому, что с некоторыми нациями у них не получается. А определить, с какими, достаточно сложно, поэтому они решили использовать, как в тарифах, условно среднюю формулу для всех».

Никаких разъяснений по визовым залогам для путешественников и деловых туристов пока нет. Не установлен и порядок возврата. Но уже понятно, что американские визы с осени станут дороже. С 1 октября США вводят дополнительный сбор в $250 для всех категорий неиммиграционных виз, включая туристическую B1/B2. Сейчас пошлина — $185. С учетом новых правил россиянам нужно закладывать $435 на человека, не считая перелетов и гостиниц. При соблюдении визовых правил деньги обещают вернуть, но, как будет в случае с россиянами, неизвестно.

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Аэлита Курмукова