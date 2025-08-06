В Ярославле повторно горел дом-памятник на Советской

В Ярославле 5 августа произошел пожар в здании на Советской,15, которое является объектом культурного наследия. Соответствующие данные публикует областное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсант Фото: Антон Голицын / Коммерсант

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 16:25. На место выехали 23 человека личного состава и шесть единиц техники, ликвидацию пожара объявили в 17:30. К тому моменту было уничтожено имущество, а также отделка стен и потолка на площади 10 кв.м.

Напомним, в историческом здании на улице Советской пожар произошел еще в сентябре 2024 года. Тогда оно серьезно пострадало: от здания остался только фасад. Ранее власти сообщали, что объект будут продавать.

Алла Чижова