О расследовании ликвидации троллейбусного движения в Черкесске доложат Бастрыкину

Следственный комитет Карачаево-Черкесии расследует уголовное дело, возбужденное по факту ликвидации троллейбусного движения в Черкесске. Ход дела поставил на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С проблемой жители города обратились в комментариях в Telegram-канале информационного центра СК. Из обращения следует, что на протяжении нескольких лет количество троллейбусов на маршрутах значительно снижается из-за некачественного обслуживания транспорта. Сообщается также, что при закупке для города автобусов, часть из них оказалась неисправной, что может негативно сказаться на экологической обстановке.

Константин Соловьев