«Ф-1» стал самым кассовым фильмом о спорте и в карьере Брэда Питта

Фильм «Ф-1» с Брэдом Питтом в главной роли, вышедший в прокат 25 июня, установил сразу несколько рекордов. Картина стала самым кассовым спортивным фильмом в истории и принесла актеру наибольшие сборы за всю карьеру — более $545 млн к началу августа. Был превзойден прежний рекорд актера, установленный фильмом «Война миров Z» (около $540 млн), сообщил Deadline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Apple Original Films Фото: Apple Original Films

Сюжет рассказывает о ветеране автогонок Сонни Хэйсе (Брэд Питт), который после тяжелой аварии в 1990-х ушел из «Формулы-1», но спустя годы возвращается в спорт в роли наставника молодого гонщика Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Особенность проекта — высокая реалистичность: съемки проходили на настоящих трассах во время Гран-при, а оба актера месяцы тренировались управлять болидами, пройдя уровень от «Формулы-3» до «Формулы-1». Продюсером фильма выступил семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

Картина превзошла по сборам прежнего лидера жанра «Ford против Ferrari» и стала самым успешным проектом студии Apple, обогнав «Наполеон» Ридли Скотта и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе, писал Variety. Большая часть доходов приходится на зарубежные рынки, включая Китай, Великобританию, Францию, Южную Корею и Мексику.

Сейчас Брэд Питт снимается в продолжении фильма «Однажды в… Голливуде».