Сегодня исполняется 72 года председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Московского государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА), сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев:

— Уважаемый Александр Иванович! Примите мои искренние и сердечные поздравления с днем рождения! Ваш огромный опыт и самоотверженное служение Отечеству, стратегическое мышление и незаурядный ум, фундаментальные знания и мудрость всегда были направлены на достижение высоких результатов! Очевидно, что залог успеха — неподдельная преданность избранному пути, неукоснительное следование букве и духу закона, постоянное стремление к самосовершенствованию. Ваш выдающийся личный вклад в укрепление законности и правопорядка в нашей стране, в развитие правовой системы Российской Федерации невозможно переоценить. Ваши инициативы способствуют укреплению доверия граждан к власти и праву, служат опорой государственному суверенитету и независимости. Глубоко убежден, что присущие Вам высокие профессиональные и личные качества, мужество, стойкость, ответственность позволят Вам и впредь твердо отстаивать интересы государства, защищать права и свободы граждан, обеспечивать верховенство закона и справедливости. От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в труде на благо Российской Федерации и ее граждан!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»